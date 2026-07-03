Haberler

Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu

Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yürüdüğü sırada aşırı sıcaktan fenalaşıp yere düşen kadına, çevredeki vatandaşlar ve kadın polis memurları yardım etti. Kadın gölge alana taşınıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yürüdüğü sırada sıcaktan etkilenerek fenalaşıp yere düşen kadın, vatandaşlar ile görevli kadın polislerin yardımıyla güvenli alana taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüyen bir kadın, aşırı sıcak havanın etkisiyle bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile bölgede görev yapan kadın polis memurları hemen kadının yardımına koştu. Kadını kollarına girerek güneşten uzak, gölge bir alana taşıyan ekipler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinin gelmesine kadar kadını yalnız bırakmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbullular dikkat! Tüm planlar iptal, tarih belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

2 günde vatandaşa rekor para kazandırıldı