Samsun'da Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Türk Kızılayı tarafından "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na kan bağışı aracı getirildi ve 68 ünite kan bağışı yapıldı.
??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı" kampanyası kapsamında çalışma başlatıldı.
Kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kampanya dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na kan bağışı aracı getirildi.
Kızılay Salıpazarı Şube Temsilcisi Emre Yaman, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür etti.
Kamu personeli ve vatandaşların ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 68 ünite kan bağışı yapıldı.