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Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde muayene sayısı 8 ayda 992 bin 490'a ulaştı

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Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde muayene sayısı 8 ayda 992 bin 490'a ulaştı
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Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yılın ilk 8 ayında poliklinik ve acil serviste toplam 992 bin 490 muayene yapıldı. Aynı dönemde 12 bin 194 ameliyat ve 3 bin 992 endoskopi işlemi gerçekleştirilmesi, hastanedeki yoğun sağlık trafiğini ortaya koydu.

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yılın ilk 8 ayında acil servis ve polikliniklerde yaklaşık 1 milyon muayene yapıldı. Aynı dönemde 12 bin 194 ameliyat ve 3 bin 992 endoskopi işlemi gerçekleştirildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi, 2026'nın ocak-ağustos döneminde yoğun bir sağlık hizmeti trafiğine sahne oldu. Hastanenin farklı birimlerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler, 8 aylık dönemde yüz binlerce kişinin sağlık hizmetinden yararlandığını ortaya koydu.

Yılın ilk 8 ayında hastanenin polikliniklerinde 660 bin 321 muayene gerçekleştirildi. Acil serviste ise 262 bin 169 kişi sağlık hizmeti aldı. Böylece acil servis ve polikliniklerdeki toplam muayene sayısı 992 bin 490'a ulaştı.

Hastanede aynı dönemde cerrahi hizmetlerde de önemli bir işlem hacmine ulaşıldı. Ocak-ağustos ayları arasında toplam 12 bin 194 ameliyat gerçekleştirildi. Endoskopi ünitesinde ise 8 aylık süreçte 3 bin 992 işlem yapıldı. Açıklanan rakamlar, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yılın ilk 8 ayında sağlık hizmetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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