Samsun Canik Belediyesi Sokak Hayvanlarının Sağlık Tedavilerini Gerçekleştiriyor

Canik Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının sağlık problemleriyle ilgileniyor ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen hayvanlara gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca mama ve su üniteleri düzenli olarak kontrol ediliyor ve bakımı yapılıyor.

Samsun Canik Belediyesi, sağlık problemi yaşayan sokak hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Sağlık problemi yaşayan sahipsiz hayvanların yardımına koşan Canik Belediyesi veteriner hekimleri, onları muayene ederek gerekli tedavileri uyguluyor. İlçede oluşturulan mama ve su ünitelerini düzenli olarak kontrol eden Canik Belediyesi ekipleri, ünitelerin dolum, bakım ve onarım çalışmalarını özenle gerçekleştirmeye devam ediyor.

İlçede oluşturulan mama ve su ünitelerinin kontrollerini düzenli olarak sağlayan Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ünitelerin dolum, bakım ve onarım çalışmalarını özenle gerçekleştirmeye devam ediyor. Hasar gören ünitelerin değişimlerini ve tamirlerini titizlikle yapan ekipler, can dostları için ünitelerin dolumlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. - SAMSUN