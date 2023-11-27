Samsun Büyükşehir Belediyesi Sadi Tekkesi'nde kadınlara kanser bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi'nde kadınların çeşitli konularda bilgilenmelerini ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitim çalışmaları düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak düzenlenen etkinlikte kadınlara 'Kanserde erken teşhis ve tedavi yöntemleri' hakkında bilgi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi'nde kadınların çeşitli konularda bilgilenmelerini ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitim çalışmaları düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak düzenlenen etkinlikte kadınlara 'Kanserde erken teşhis ve tedavi yöntemleri' hakkında bilgi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi'nde 'Sadi Tekkesinde Yaşama Dair Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli Dr. Elif Özkaya tarafından 'Kanserde erken teşhis ve tedavi yöntemleri' konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca kanser tarama aracı içerisinde bulunan mobil kanser tarama cihazı ile programa katılan kadınlara kanser tarama testi yapıldı.

Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, 'Sadi Tekkesinde Yaşama Dair Projesi' kapsamında belirlenen konu ve tarihlerde bu tür bilgilendirici eğitim çalışmalarının yapılmaya devam edeceğini belirterek, "Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi'ne gelen kadınlara yönelik olarak düzenlediğimiz bu bilgilendirme etkinlikleri çok faydalı olduğunu görüyoruz. Kadınlar hem merkezimizde gerçekleştirdiğimiz kurs ve benzeri gibi faaliyetlerde yar alırken biryandan da çeşitli konularda gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme etkinliklerine katılarak hem bilinçleniyorlar hem de o konu ile ilgili farkındalıkları artıyor" dedi. - SAMSUN