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Samandağ Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Samandağ Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı
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Hayırsever kadınlar tarafından kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), Samandağ Devlet Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesi açtı. Bu ünite, prematüre doğan bebeklerin hayata tutunmasına yardımcı olacak.

HAYIRSEVER kadınlar tarafından kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), Samandağ Devlet Hastanesi'ne yenidoğan yoğun bakım ünitesi yaptırdı.

Gönüllülerin yaptırdığı ünite sayesinde vaktinden önce doğan çocukların hayata tutunması sağlanacak. Kurdele kesilerek hizmete açılan ünite, prematüre doğan çocukları da hayata bağlayacak. ERDODER Başkanı Canan Göztepe, "Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışı için hep beraber buradayız. Burada çok acı olaylar yaşandı. Biz de hiç değilse bebeklerimizi el uzatalım dedik. Bu yeni doğan yoğun bakım ünitesi yaptık. Bu kadar acılar üzerine güzel bir şey yapmak hakikaten insanı mutlu ediyor. Bu bizim dördüncü yoğun bakım ünitemiz Mardin, Kars ve Sinop'ta açtık. Olmayan her yere bir yoğun bakım ünitesi açmayı düşünüyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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