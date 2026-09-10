Sağlıklı yaşam için nefes aldılar

Sinop'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, nefes egzersizi ve sandalye yogası uygulamalarıyla günlük yaşamın yoğunluğuna kısa bir mola verdi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Hayat Saatleri" kapsamında "Bir Nefes Mola/Nefes Egzersizi ve Sandalye Yogası" etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda haftalık olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılara doğru nefes teknikleri anlatıldı. Sandalye yogası uygulamalarının da yapıldığı programda, günlük yaşamın yoğunluğu ve stresinden kısa süreliğine uzaklaşılması amaçlandı.

Katılımcılar, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle hem bedenlerini dinlendirdi hem de zihin sağlıklarını destekleme fırsatı buldu. Etkinlikte düzenli nefes egzersizlerinin ve fiziksel hareketliliğin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı