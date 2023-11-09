Sağlık sorunları sebebiyle ayrı kalan kız kardeşler 16 yıl sonra bir araya geldi

Rize'de sağlık sorunları sebebiyle hastaneye götürülen iki kız kardeş, 16 yıl sonra aynı hastanede aynı odada tedavi görerek bir araya geldi. Kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Rize'de sağlık sorunları sebebiyle bir gün arayla hastaneye götürülen iki kız kardeş, 16 yıl sonra yüz yüze görüşme şansı yakaladı.

Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yaşayan 87 yaşındaki Nurhane Türüt, nefes darlığı şikayetiyle 3 gün önce Rize Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Tetkiklerde zatürre tanısıyla göğüs hastalıkları servisinde yatışı yapılan Türüt'ün 82 yaşındaki kardeşi Havva Türüt de bir gün sonra hastaneye başvurdu.

Havva Türüt'ün de aynı teşhisle yatışına karar verilmesi üzerine aile yakınları, yaşlılık ve yürüme güçlükleri nedeniyle 16 yıldır yüz yüze görüşemeyen kız kardeşlerin aynı odaya alınmasını istedi.

Hastane yönetiminin bu talebi kabul etmesiyle Türüt kardeşler, tedavileri sürerken özlem giderme şansı da buldu.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Şaban Ergene, gazetecilere, iki hastanın da aynı köyde, birbirlerinden yaklaşık yarım saat uzaklıkta yaşadıklarını belirterek yaşlılığa bağlı kemik erimesi, hareketsizlik gibi nedenlerle 16 yıldır görüntülü görüşme dışında konuşamadıklarını söyledi.

Kardeşlerin, farklı günlerde hastaneye yatırılmaları sonucu birbirlerine kavuştuklarını ifade eden Ergene, "Şu an sağlık durumları gayet iyi durumda. Birbirlerini gördükleri için de mutlu ve sevinçliler. Bizler de idareciler olarak hastalarımızı ziyaret ederek hal hatırlarını sorup sevinçlerine şahit olduk. İnşallah Allah'ın izniyle güzel bir şekilde taburcu edilmelerini de göreceğiz." dedi.

Nurhane Türüt'ün kızı Ümmihan Türüt ise teyzesinin evine giden yolun patika olduğunu, ulaşım zorluğundan ötürü annesi ve teyzesinin görüşemediğini anlatarak şunları kaydetti:

"Hem annemin hem de teyzemin dizlerinde sorun olduğu için yürüyemiyorlardı, 16 yıl birbirlerini göremeyip burada gördüler. Çok mutlu oldular. O akşama şahit olmak çok önemliydi, hepimiz sevinçten ağladık. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hem aynı odaya alıp 16 yıl sonra görüşmelerine vesile oldular hem de onlara çok iyi bakıyorlar."