Sağlık-Sen'in Araştırması: Hemşire ve Ebelerin İş Kazaları Artıyor

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen'in, iş yeri kazalarına yönelik yaptığı araştırmada, aşırı nöbet, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları veya iş ve aile yaşamının dengelenememesinden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluğun, iş kazalarının temel sebepleri arasında olduğu bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, hemşire ve ebelerin iş yerinde yaşadığı kazaların nedenlerini ortaya koymak için yapılan "İş yeri kazaları" araştırmasının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 10 bin çalışanın katıldığı araştırmayla iş yerinin sosyal olanakları ve dinlenme alanlarının çalışan memnuniyetini etkilediği ve iş kazalarını önleme noktasında önem taşıdığı vurgulandı.

Araştırmada, "Son bir yıl içinde herhangi bir iş kazası yaşadınız mı?" sorusuna "evet" cevabı veren hemşire ve ebelerin yüzde 63,5'inin ağır kaldırma, düşme, çarpma, takılma, kayma gibi nedenlere bağlı kas-iskelet sistemi yaralanması geçirdiği kaydedildi.

İş kazası geçirdiği söyleyenlerin yüzde 51,2'sinin iğne batması kazası yaşadığı belirtilen açıklamada, yüzde 42,6'sının kan-vücut sıvıları bulaşmasına maruz kaldığı, yüzde 38'inin kesici-delici aletle yaralandığı anlatıldı.

Araştırmada, aşırı nöbet, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları veya iş ve aile yaşamının dengelenememesinden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluğun, iş kazalarının temel nedenleri arasında olduğu belirtildi. Çalışılan kurum ve görev tanımları dışında yapılan işlerin ise iş kazalarını artırıcı nedenler olduğu vurgulandı.

Hemşire ve ebelerde nöbet tutma sıklığı arttıkça iş kazasının da arttığı kaydedilen araştırmada, haftalık 60 saat ve üzerinde çalışanların iş kazası riskinin, haftalık 40 saat çalışanlara göre 3 kat arttığı aktarıldı.

Görev tanımı dışında çalışanlarda, iş kazası yaşama oranının daha yüksek olduğu ifade edilen açıklamada, dengelenmiş iş ve aile hayatı uyumunun iş kazaları oranını düşürdüğüne dikkat çekildi.

"Yetersiz istihdam ve iş yükü, hemşire ve ebelerin nöbet tutma sıklığını artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"24 saat kesintisiz hizmet gerektiren sağlık sektöründe yetersiz istihdam ve iş yükü maalesef hemşire ve ebelerin nöbet tutma sıklığını artırıyor. Bu durum da düzensiz bir yaşamı olan yorgun hemşire ve ebelerin iş kazası yaşama olasılığını artırıyor. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat dağınıklığı da iş kazalarını artıran etkenler olarak karşımıza çıkıyor.

Hemşire ve ebelerin görev tanımları net olmalı ve bu tanımlara göre görevlendirme sağlanmalıdır. İstihdam oranları artırılmalıdır. Böylelikle iş yükü de azalacaktır. Bununla birlikte çalışma süreleri ve nöbet sıklığının azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda çalışanların iş ve aile hayatı uyumu dengesini destekleyici çalışmalar yapılmalıdır."