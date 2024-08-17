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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı: 112 ekipleri için vaka elemesi yapılmalı

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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için her 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için her 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalı, her çağrıya ambulans çıkışı yapılmamalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 112 Acil Sağlık hizmetleri ile ilgili bazı düzenlemelerin yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurgu yapan Doğan, "112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalı, her çağrıya ambulans çıkışı yapılmamalıdır. 2 aydır dizi ağrıyan hastaya gecenin 04.00'ünde ambulans çıkarsa, dişi ağrıyan hastaya koşulsuz şartsız ambulans giderse, kalp krizi geçiren hastaya gönderecek ambulans bulamayız. Trafik kazasına yetişecek ambulans bulamayız. Kaynaklarımız sınırlı, sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Bunu dünya genelinde başarıyla uygulayan ülkeler mevcut, değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'ACİL SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖRÜLMELİDİR'

Doğan ayrıca acil sağlık hizmeti çalışanlarının ihmal edilmemesi gerektiğini kaydederek "4 teker üstünde kar kış demeden, gece gündüz vakadan vakaya koşan acil sağlık hizmetleri çalışanları ihmal edilmemeli, sorunları görülmelidir. Yetersiz olan sürücü farkları güncellenmeli, düşük kalan ek ödemeleri için riskli birim seviyesinden yeniden düzenleme yapılmalı, kayıplar telafi edilmelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Faruk Doğan Sağlık Güncel Haberler

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