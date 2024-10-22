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Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliği İçin TBMM'de Eylem Planını Sürdürüyor

Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Yönetmeliği İçin TBMM'de Eylem Planını Sürdürüyor
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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Hekimliği Yönetmelik Taslağı'na ilişkin eylem planı çerçevesinde TBMM'de milletvekilleriyle görüşmeler yaparak düzenlemenin aile sağlığı çalışanları için olumlu olması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, gündemde yer alan Aile Hekimliği Yönetmelik Taslağı ile ilgili eylem planı çerçevesinde TBMM'deki ziyaretlerine devam ediyor. Sağlık-Sen heyeti, milletvekilleri ile görüşmeler yaparak ilgili düzenlemenin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları için olumlu yönde olmasına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Aile Hekimliği Yönetmelik Taslağı'nın ortaya çıktığı andan itibaren konuyu titizle ele alan Sağlık-Sen, uzmanlarıyla birlikte taslak metin üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir rapor oluşturarak, eylem planı hazırladı.

Taslak metnin olumlu ve olumsuz taraflarının yer aldığı raporu yetkililerle paylaşan Sağlık-Sen, konuyla ilgili TBMM'deki mesaisine de devam ediyor.

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Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman, Mustafa Irgatoğlu ve Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldikenile birlikte milletvekillerine ziyaretlerde bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, bugün AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta'yı ziyaret etti.

Ziyarette, taslak metin hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Yapılacak düzenlemeler büyük özveriyle çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları için olumlu yönde olmalıdır. Aile hekimi, aile sağlığı hemşire ve ebesi için gelir kaybına neden olmamalıdır. Sağlık-Sen olarak aile hekimimizin, aile sağlığı hemşire ve ebemizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen heyeti konuyla ilgili geçen hafta da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ile Ak Parti Konya Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı'yı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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