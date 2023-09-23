Erzincan'da sağlık çalışanı hastane önünde ki kargayı elleriyle besledi. Karga ise sağlık çalışanının peşinden bir an olsun ayrılmadı.

Sağlık çalışanının elleriyle beslediği karga yanından ayrılmıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da sağlık çalışanı hastane önünde ki kargayı elleriyle besledi. Karga ise sağlık çalışanının peşinden bir an olsun ayrılmadı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. 112 acil sağlık ambulans şoförü, kendisine yaklaşan kargayı önce sevdi daha sonra elleriyle besledi. Karganın ürkek tavırlı olmamasını nedeniyle önce yaklaşıp seven daha sonra da elleriyle besleyen sağlık çalışanı ile karga arasında sevimli bir dostluk oldu. Ekmek parçalarıyla beslediği kargaya komut vermesi ve samimi davranışları görenleri gülümsetti. Yaşanan anlar ise, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.