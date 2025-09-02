Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporu veriliş nedenlerinin arasında cinsiyet değişiminin de eklendiği yönündeki haberler sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Bakanlık, raporların standardize edilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle, cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir hak tanımadığı veya kolaylık sağlamadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Sağlık kurulu raporu veriliş nedenleri arasına cinsiyet değişimi seçeneği eklendi' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

AMELİYAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI DA PAYLAŞTILAR

Türk Medeni Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği ancak mahkeme kararıyla mümkün olup mahkeme tarafından izin verilebilmesi için başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması, ayrıca cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun, bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca mahkemeler tarafından talep edilen sağlık kurulu raporlarının standardize edilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle; mahkeme tarafından istenen Cinsiyet Değişikliği Tıbbi Endikasyon Raporu, yalnızca ilgili branş (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri ve Tıbbi Genetik) uzmanlarının yer aldığı tam teşekküllü bir kurul tarafından düzenlenecek, kurul öncesinde başvuran kişinin bu branş hekimlerince ayrı ayrı muayenesi zorunlu kılınarak ilgili dal uzmanları dışında rapor düzenlenmesinin önüne geçilecektir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu düzenleme ile kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan hataların giderilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Yapılan düzenleme cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir hak tanımamakta veya kolaylık sağlamamaktadır" denildi.