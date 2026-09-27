Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da Gazi Servet Can'ı evlerinde ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da Gazi Servet Can'ı ve ailesini ziyaret etti.

Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Gazimiz Servet Can kardeşimiz ve değerli ailesini evlerinde ziyaret ettik. Bizleri içtenlikle misafir eden Can ailesine gönülden teşekkür ediyor, tüm gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Rabb'im tüm kahramanlarımızdan razı olsun."

Kaynak: AA