Sağlık Bakanı Koca: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastaların Memnuniyetini Artırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmetinden memnun olan hastaların olduğunu belirtti. Hastane hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Mehmet Gülüm, hastanenin geniş kapasitesi ve kaliteli hizmetleriyle Sincan halkına hizmet verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan hastaların çok memnun olduklarını kaydetti.

Bakan Koca, eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformundan, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan kişilerin memnuniyetlerini dile getirdiği videoyu paylaştı.

Koca, "Geçtiğimiz mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten büyük bir proje. Hastalarımız, kısaca 'Çok memnunuz.' diyor." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmet kalitesini mükemmelleştiren büyük bir projedir"

Videoda açıklamasına yer verilen Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm, hastanenin 6 Mart 2023'te hizmete girdiğini belirterek, hastanenin yaklaşık 90 dönüm üzerine kurulu, 83 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu bildirdi.

Hastanenin 525 yatak olarak planlandığını aktaran Gülüm, şunları kaydetti:

"Bunun 84 yatağı yoğun bakım yatağı olarak hizmet vermektedir. Yoğun bakım yataklarımız içerisinde, yenidoğan, çocuk, kardiyovasküler cerrahi ve erişkin yoğun bakımlarımız vardır. 117 polikliniğimizin yanı sıra 25 ameliyathane masamızla birlikte 20 palyatif yatağımız, 4 üniteli anjiyomuz, 11 üniteli diyaliz ünitemiz de mevcuttur. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bu saydığımız özelliklerin yanı sıra çok katlı otoparkıyla, kreşiyle, yatay mimarisiyle yaklaşık 800 bin nüfusa hizmet veren, Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten, mükemmelleştiren büyük bir projedir."