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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(İstanbul’da bir ortaokuldaki kavga) 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(İstanbul’da bir ortaokuldaki kavga) 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "( İstanbul'da bir ortaokuldaki kavga) 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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