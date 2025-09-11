Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Huawei Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin'in Shenzhen kentindeki Huawei Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin programımızın üçüncü durağı olan Shenzhen'de Huawei Genel Merkezi'ni ziyaret ettik. İstişarelerde bulunmak üzere yetkililerle bir araya gelerek sağlık alanındaki dijitalleşme çalışmalarına ve yeni teknolojilere ilişkin bilgi aldık. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.