Safra Yolu Kanseri Tedavisi İçin İlaç Talebi Mahkemeye Taşındı

İSTANBUL'da, 2 çocuk annesi Emine Acemoğlu (46), safra yolu kanseri tedavisi için yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması üzerine Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı. Acemoğlu, nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesi talebi mahkeme ve istinaf tarafından reddedilince yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Emine Acemoğlu'na, İstanbul'da sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra yolu kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'ivosidenib' etken maddeli 'Tibsovo' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. Acemoğlu, yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.

Emine Acemoğlu'nun eşi Ömer Faruk Acemoğlu, eşinin sağlık durumunun her gün kötüye gittiğini belirterek, "Geç gelen adalet, adalet değildir. Eşime 2022'de kanser teşhisi konuldu. O günden bu yana tedavimiz devam ediyor. Yurt dışına gönderilen patoloji sonucunda kemoterapinin yetersiz kaldığı ve söz konusu ilacın kullanımının tedavide elzem bir ihtiyaç olduğu söylendi. Sağlık Bakanlığı onayladı; ama maalesef SGK bunu ödemiyor. Benim eşim 20 yıldır SGK primini ödedi. Şimdi bizim ihtiyacımızın olduğu yerde sahip çıkılmıyor. Madem Sağlık Bakanlığı bunu onayladı, SGK bunu neden ödemiyor? Davanın hakimi tedbir talebimizi reddetti. Bunu anlamış değilim. Benim eşim 46 yaşında. Daha gencecik. Hayatının baharında. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' Benim eşim de 2 çocuk annesi. Lütfen bize sahip çıkın. Eğer bu ilaç gelmezse sonumuzun ne olacağı belli. Bir an önce elzem olan ilacın elimize ulaştırılmasını istiyoruz" dedi.