Ruhsatsız Diş Tedavisi Yapılan Konteyner Mühürlendi

Ruhsatsız Diş Tedavisi Yapılan Konteyner Mühürlendi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde ruhsatsız diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü, yürütülen incelemelerde konteynerin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimine ait aletlerin bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner ruhsatsız olduğu belirlenip mühürlendi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki konteynerde ruhsatsız olarak diş hekimliği faaliyeti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ekibi dün konteynere giderek arama ve inceleme yaptı. İncelemede konteynerin İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsatı bulunmadığı, diş hekimliği muayenesi yapan diş hekiminin ise diplomasının olduğu anlaşıldı. Konteynerdeki incelemede seyyar diş ünite ile diş muayene ve dolgu tedavisinde kullanılan muhtelif sayıda aletler, sarf malzeme ve cihazlar tespit edildi. İnceleme sonrası konteynerin kapısı ve penceresi mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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