Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Ozaki Yöntemiyle Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyon ile 53 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, Ozaki yöntemiyle hastanın kendi kalp zarından yeniden kalp kapakçığı yapıldığını açıkladı. Hastanın ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtulduğu belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde "Ozaki" yöntemi ile yapılan operasyon ile 53 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Melik Safi'nin kardiyoloji polikliniğine başvurması üzerine yapılan kontrollerinde kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı ileri derece daralma tespit edildiğini söyledi.

Hastanın kalp kapakçığının değişmesine karar verdiklerini aktaran Karakişi, "Hastanın hem yaşı hem de uzun dönem kan sulandırıcı kullanmasını istemediğimiz için bilinen yöntemlerin dışında 'Ozaki' yöntemini uygulamaya karar verdik. İlk kez Japon kalp cerrahı Prof. Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından bulunan ve kendi adıyla anılan yöntemin hastanın kendi kalp zarından yeniden kalp kapakçığı yapılması ameliyatını hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Karakişi, 6 saat süren ameliyat sayesinde hastanın ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtulduğuna işaret ederek, sayılı merkezlerde yapılabilen operasyonun Rize'de de gerçekleştirilmesinden son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Başarılı operasyon ile sağlığına kavuşan Melek Safi ise rahat nefes alamadığını ve 6 aydır bu sorunu yaşadığını belirterek, "Ev işini dahi yapamıyordum. Ozan hocamdan Allah razı olsun. Şimdi çok rahat nefes alıyorum, ameliyatım çok iyi geçti. Kendisine ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.