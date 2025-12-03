Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, psikiyatri hizmetlerinin yüksek maliyetini bir kez daha gündeme getirdi.

"PSİKİYATRİ SEANSI 8 BİN TL'YE ÇIKMIŞ

Genç bir kadın, bir psikiyatri seansının 8 bin TL'ye ulaşmasına isyan ederek dikkatleri üzerine çekti. Kadın, çektiği videoda "Herkes aklına sahip çıksın. Delirmemeye dikkat etsin. Çünkü psikiyatri seansı 8 Bin TL'ye çıkmış. Kimse için delirmeye değmez" ifadelerini kullandı. Bu anlar kısa sürede binlerce kez izlenerek sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.