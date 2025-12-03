Haberler

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Güncelleme:
Genç bir kadın, psikiyatri seansının 8 bin TL olmasına isyan etti. Kadın, "Herkes aklına sahip çıksın. Delirmemeye dikkat etsin. Çünkü psikiyatri seansı 8 Bin TL'ye çıkmış. Kimse için delirmeye değmez." derken, o anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, psikiyatri hizmetlerinin yüksek maliyetini bir kez daha gündeme getirdi.

Genç bir kadın, bir psikiyatri seansının 8 bin TL'ye ulaşmasına isyan ederek dikkatleri üzerine çekti. Kadın, çektiği videoda "Herkes aklına sahip çıksın. Delirmemeye dikkat etsin. Çünkü psikiyatri seansı 8 Bin TL'ye çıkmış. Kimse için delirmeye değmez" ifadelerini kullandı. Bu anlar kısa sürede binlerce kez izlenerek sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

En mantıklısı. Pahalı olunca herkezin Aklı birden yerinde oluyor. Ucuz olsa herkez canı sıkılıyor diye gider.

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

sızın gıbı salaklar oldugu surece bu paraları veren,

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
