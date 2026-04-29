Prostat tedavisinde lazerle konforlu dönem

Kocaeli Darıca Büyük Anadolu Hastanesi, prostat ameliyatlarında lazer teknolojisini kullanarak hastalara daha konforlu tedavi imkanı sunuyor.

İleri yaş erkeklerde sık görülen benign prostat hiperplazisinin (iyi huylu prostat büyümesi) yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirten hastane yetkilileri, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma ve gece uykularını bölen şikayetlerin hastaların günlük hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hastanede görev yapan Üroloji Uzmanları Şenol Ergüney ve Erdal Abay, prostat tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin giderek yaygınlaştığını belirtti.

Açık ameliyatlara lazer alternatifi

Geleneksel cerrahi yöntemlere alternatif olarak geliştirilen HoLEP (Holmium Lazer Enükleasyon) ve ThuLEP (Thulium Lazer Enükleasyon) tekniklerinin son yıllarda öne çıktığını söyleyen Opr. Dr. Şenol Ergüney, "Bu yöntemler prostat dokusunun kontrollü şekilde çıkarılmasını sağlıyor. Özellikle büyük prostatlarda da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kanama riski düşük, hastanede yatış süresi kısa ve iyileşme süreci hızlı oluyor" dedi.

İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonlar korunuyor

Opr. Dr. Erdal Abay ise hastaların ameliyat sonrası en çok endişe ettiği konulara değinerek, "İdrar kaçırma korkusu sık dile getiriliyor. Ancak lazer enükleasyon tekniklerinde doğru planlama ve deneyimle kalıcı idrar kaçırma çok nadir görülüyor. Erken dönemde geçici sorunlar olsa da genellikle kısa sürede düzeliyor" ifadelerini kullandı.

Abay ayrıca, bu yöntemlerin sinir dokularına zarar vermeden uygulanabildiğini belirterek, "Erektil fonksiyonlar büyük oranda korunuyor. Hastalar ameliyat sonrası daha hızlı toparlanıyor" diye konuştu.

Kısa sürede taburcu, hızlı iyileşme

Lazer yöntemleri sonrası hastaların genellikle 2-3 gün içinde taburcu edildiği, açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, düşük komplikasyon oranı ve kısa kateter süresi gibi avantajlar sağlandığı bildirildi.

"Her hasta ameliyatlık değil" uyarısı

Uzmanlar, her prostat büyümesinin ameliyat gerektirmediğini vurgulayarak, tedavi kararının hastanın şikayetleri, prostat büyüklüğü ve yaşam kalitesine göre bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Prostat şikayetleri yaşayan hastaların, özellikle kanser ihtimalinin dışlanması için gecikmeden üroloji uzmanına başvurmaları önerildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
