Prof. Dr. Orhan Şen: Kalça ağrısı olan herkes bel fıtığı hastası değildir
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com ekranlarında bel ve boyun fıtığıyla ilgili yanlış bilinenleri açıkladı. "Kalça ağrısı olan herkes bel fıtığı değildir" diyen Şen, radyolojik görüntülerin tanıdaki yerinin sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Hastayı iyi dinlemek en doğru teşhis yöntemidir" dedi.

"HER KOL AĞRISI BOYUN FITIĞI, HER KALÇA AĞRISI BEL FITIĞI DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Şen, halk arasında sıkça yapılan yanlış genellemelerin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini ifade etti. "Boyun fıtığı teşhisi koyulmuş bir hastam, aslında kalp krizi geçiriyordu. Kliniğin önünde yığıldı ve doğru tanı sayesinde hayatı kurtuldu" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

"Her kol ağrısı boyun fıtığı değildir, her kalça ağrısı da bel fıtığı anlamına gelmez" diyen Şen, ağrının kaynağının doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca toplumda temel ilk yardım bilgilerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Hemlich manevrası gibi kalp masajını da herkese öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLER TEK BAŞINA TANIDA YETERLİ DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Orhan Şen, tıbbi teşhis sürecinde teknolojik görüntülerin yanıltıcı olabileceğini belirterek, "Radyolojik görüntülerin tanıdaki yeri sınırlıdır. En net ayrımı hastayı iyi dinleyerek yapabiliriz" dedi.

Bazı hastalarda MR veya röntgende görülen küçük değişikliklerin gereksiz tedavilere neden olabileceğini ifade eden Şen, "Hastanın ağrısının nedeni her zaman filmde gördüğümüz bulgularla örtüşmez. Bu yüzden hekim, hastayı bütüncül bir şekilde değerlendirmelidir" sözleriyle dikkat çekti.

Uzman isim, erken tanının ve doğru tedavi planlamasının hastanın yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgularken, "Tıpta en etkili yöntem, iyi bir gözlem ve doğru dinlemektir" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Sağlık
