Prof. Dr. Orhan Şen'den baş ağrısı uyarısı: Trigeminal nevralji intihara sürükleyebilir

Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com yayınında baş ağrısı türleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı ağrı türlerinin ihmale gelmeyeceğini belirten Şen, migren, gerilim tipi ağrılar ve trigeminal nevralji hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

"EN ÇOK GÖRÜLEN BAŞ AĞRILARINDAN BİRİ GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISIDIR"

Baş ağrısı türlerini açıklayan Prof. Dr. Şen, toplumda en sık rastlanan baş ağrısının gerilim tipi olduğunu söyledi. "En çok görülen baş ağrılarından biri gerilim tipi baş ağrısıdır, yüzde 60-70 oranında görülür" diyen Şen, bu ağrıların genellikle stres ve yorgunluk kaynaklı geliştiğini vurguladı.

"ÖKSÜRMEKLE, HAPŞIRMAKLA, EFORLA VE CİNSEL İLİŞKİYLE ARTAN BİR BAŞ AĞRISI VARSA ACİLE GİDİLMELİ"

Hayati risk taşıyan baş ağrısı belirtilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Öksürmekle, hapşırmakla, eforla ve cinsel ilişkiyle artan bir baş ağrısı varsa acile gidilmeli" uyarısında bulundu. Ayrıca her baş ağrısının migren olmadığını belirten Şen, migrenin zonklayıcı nitelikte olduğunu ve ışık-ses hassasiyetiyle ayırt edilebileceğini ifade etti.

"TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİ EDİLMEZSE HASTA İNTİHARI BİLE DÜŞÜNEBİLİYOR"

Şiddetli ağrılara neden olan trigeminal nevralji hakkında da bilgi veren Şen, bu hastalığın ihmali durumunda psikolojik yıkıma yol açabileceğini söyledi. "Trigeminal nevralji zonklayıcıdır, eğer tedavi edilmezse hasta intiharı bile düşünebiliyor" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Şen, tedavide klasik yöntemlerin etkili olabileceğini ancak yüksek tansiyonun ağrıların geçmesini engellediğini de sözlerine ekledi.