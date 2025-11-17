Haberler

Prematüre Oğuzhan Aydın, Sağlıklı Bir Geleceğe Adım Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 28 haftalık ve 1500 gram olarak doğan Oğuzhan Aydın, 5,5 aylık yoğun bakım sonrası sağlığına kavuştu. Ailesi, Oğuzhan'ın hayatına dokunan doktorlarına teşekkür etti.

OSMANİYE'de 28 haftalık ve 1500 gram dünyaya gelen Oğuzhan Aydın'ın (3,5) ailesi, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle çocuklarının hayata tutunmasında emeği olan Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret ederek çiçek verdi.

Oğuzhan Aydın, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 haftalık ve 1500 gram olarak dünyaya geldi. Prematüre olarak hayata başlayan Oğuzhan, tam 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördü. Yoğun emek ve özverili bakımın ardından taburcu edilen Oğuzhan Aydın, bugün 3,5 yaşında sağlıklı, güçlü ve neşeli bir çocuk olarak büyüyor. Aydın ailesi, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' dolayısıyla Oğuzhan'ın hayata tutunmasında ciddi emeği olan Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret edip çiçek takdim etti. Hastane yönetimi ve yenidoğan ekibi de anlamlı buluşmada yer aldı.

'MUCİZE YAŞATTILAR'

Oğlunun yaşama tutunmasında emeği geçenlere teşekkür eden anne Sultan Aydın, "28 haftalık doğum yaptım. 5,5 ay boyunca 'Yenidoğan Yoğun Bakım'da kaldı. Oğlumuzun hayata tutunup tutunamayacağı konusunda çok endişeliydik ama Allah hastane personelinden ve doktorlardan razı olsun. Bize küçük bir mucizeyi yaşattılar, hepsine teşekkür ederiz" dedi.

'PREMATÜRE ENGEL TANIMAZ'

Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş ise "Oğuzhan, servisimizde 5,5 ay tedavi edildi ve şifayla taburcu edildi. Bugün Dünya Prematüre Günü vesilesiyle çiçeğiyle beni ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Prematüre engel tanımaz; her prematürenin nefesini destekleyen bir sağlık çalışanı vardır" diye konuştu.

Daha sonra Dünya Prematüre Günü için hazırlanan pasta, Başhekim Uzman Doktor Mürsel Koçer, Oğuzhan Aydın ve ailesi ile doktoru ve yenidoğan ekibinin katılımıyla kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.