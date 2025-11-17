Prematüre Oğuzhan Aydın, Sağlıklı Bir Geleceğe Adım Attı

OSMANİYE'de 28 haftalık ve 1500 gram dünyaya gelen Oğuzhan Aydın'ın (3,5) ailesi, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle çocuklarının hayata tutunmasında emeği olan Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret ederek çiçek verdi.

Oğuzhan Aydın, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 haftalık ve 1500 gram olarak dünyaya geldi. Prematüre olarak hayata başlayan Oğuzhan, tam 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördü. Yoğun emek ve özverili bakımın ardından taburcu edilen Oğuzhan Aydın, bugün 3,5 yaşında sağlıklı, güçlü ve neşeli bir çocuk olarak büyüyor. Aydın ailesi, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' dolayısıyla Oğuzhan'ın hayata tutunmasında ciddi emeği olan Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret edip çiçek takdim etti. Hastane yönetimi ve yenidoğan ekibi de anlamlı buluşmada yer aldı.

'MUCİZE YAŞATTILAR'

Oğlunun yaşama tutunmasında emeği geçenlere teşekkür eden anne Sultan Aydın, "28 haftalık doğum yaptım. 5,5 ay boyunca 'Yenidoğan Yoğun Bakım'da kaldı. Oğlumuzun hayata tutunup tutunamayacağı konusunda çok endişeliydik ama Allah hastane personelinden ve doktorlardan razı olsun. Bize küçük bir mucizeyi yaşattılar, hepsine teşekkür ederiz" dedi.

'PREMATÜRE ENGEL TANIMAZ'

Neonatoloji Uzmanı Doktor Özgül Tunç Akbaş ise "Oğuzhan, servisimizde 5,5 ay tedavi edildi ve şifayla taburcu edildi. Bugün Dünya Prematüre Günü vesilesiyle çiçeğiyle beni ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Prematüre engel tanımaz; her prematürenin nefesini destekleyen bir sağlık çalışanı vardır" diye konuştu.

Daha sonra Dünya Prematüre Günü için hazırlanan pasta, Başhekim Uzman Doktor Mürsel Koçer, Oğuzhan Aydın ve ailesi ile doktoru ve yenidoğan ekibinin katılımıyla kesildi.