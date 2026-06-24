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Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye sevk edildi

Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye sevk edildi
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Niğde'de sezaryenle doğan 32 haftalık prematüre ikiz bebeklerden biri, yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kayseri'den helikopter ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer bebek taburcu oldu.

NİĞDE'de sezaryen doğumla dünyaya gelen 32 haftalık prematüre ikiz bebeklerinden biri, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nden helikopter ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Helikopter ambulansla getirilen bebek, Niğde 112 Başhekimliği ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerinin koordinasyonunda teslim alınarak, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. İkiz kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenilirken, nakledilen bebeğin tedavisinin burada sürdürüleceği belirtildi. Bebeğin ailesi nakil süresince görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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