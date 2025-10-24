Organ Bağışı ile 10 Hastaya Umut: Niğde'de İki Kişinin Hayatı Kurtarıldı

NİĞDE'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organizasyonuyla 2 karaciğer, 4 kornea ve 4 böbreği, nakil bekleyen 10 hastaya umut oldu.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Davut Elçin (43) ile Erhan Yalçın'ın (36) bu hafta farklı günlerde beyin ölümü gerçekleşti. Elçin ve Yalçın'ın aileleri, organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanede gerçekleştirilen donör organizasyonuyla 2 karaciğer, 4 kornea ve 4 böbrek, nakil bekleyen 10 hastaya gönderilerek umut oldu.

Hastane Başhekimi Dr. Ramazan Zor, "Merhum hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyor, organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelerine başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, organ bağışı bir hayat armağanıdır" dedi.