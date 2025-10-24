Haberler

Organ Bağışı ile 10 Hastaya Umut: Niğde'de İki Kişinin Hayatı Kurtarıldı

Organ Bağışı ile 10 Hastaya Umut: Niğde'de İki Kişinin Hayatı Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin organ bağışı ile 10 hastaya karaciğer, böbrek ve kornea nakli yapıldı. Ailelerin bu kararları, sağlık ekipleri tarafından takdirle karşılandı.

NİĞDE'de beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organizasyonuyla 2 karaciğer, 4 kornea ve 4 böbreği, nakil bekleyen 10 hastaya umut oldu.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Davut Elçin (43) ile Erhan Yalçın'ın (36) bu hafta farklı günlerde beyin ölümü gerçekleşti. Elçin ve Yalçın'ın aileleri, organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanede gerçekleştirilen donör organizasyonuyla 2 karaciğer, 4 kornea ve 4 böbrek, nakil bekleyen 10 hastaya gönderilerek umut oldu.

Hastane Başhekimi Dr. Ramazan Zor, "Merhum hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyor, organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelerine başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, organ bağışı bir hayat armağanıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.