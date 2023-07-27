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Ordu'da Mantar Zehirlenmesi: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan İbrahim Gürsoy, ormanlık alanda bulduğu mantarı yedikten sonra baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Gürsoy, sedye yardımıyla ambulansa taşınarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'da yediği mantardan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gürsoy (65) ormanlık alanda bulduğu mantarı yedi.

Bu sırada Gürsoy'un baygınlık geçirdiğini gören çevredekiler 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri baygın halde ulaştığı Gürsoy'u sedye yardımıyla yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Gürsoy, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Sağlık

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