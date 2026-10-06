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Op. Dr. Bilir, serebral palsili çocuklarda erken ortopedik takibin önemini vurguladı

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Op. Dr. Bilir, serebral palsili çocuklarda erken ortopedik takibin önemini vurguladı
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Bilir, serebral palsili çocuklarda erken ortopedik değerlendirmenin önemine dikkat çekti. Bilir, kas dengesizliği ve istemsiz kasılmaların eklem ve kemik yapısında sorunlara yol açabileceğini, düzenli takibin önemli olduğunu belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Bilir, serebral palsili çocuklarda kaslardaki dengesizlik ve istemsiz kasılmaların zaman içerisinde eklem ve kemik yapısında çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirterek, düzenli ortopedik kontrollerin önemine dikkat çekti.

Her yıl 6 Ekim'de farkındalık oluşturmak amacıyla ele alınan Serebral Palsi Günü'nde, serebral palsili çocuklarda erken tanı, düzenli takip ve multidisipliner tedavinin önemi bir kez daha gündeme geliyor. Serebral palsinin yalnızca hareket kısıtlılığına neden olmadığını belirten uzmanlar, büyüme sürecinde ortaya çıkabilecek ortopedik problemlerin erken dönemde tespit edilmesinin çocukların yaşam kalitesine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Bilir, çocuklarda kaslardaki dengesizlik ve istemsiz kasılmaların zaman içerisinde eklem ve kemik yapısında çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirterek, düzenli ortopedik kontrollerin önemine dikkat çekti.

"Serebral palsi sadece hareket kısıtlılığı olarak değerlendirilmemeli"

Serebral palsinin beyin gelişiminin erken dönemlerinde meydana gelen hasara bağlı olarak hareket ve duruş kontrolünü etkileyen bir durum olduğunu ifade eden Op. Dr. Mahmut Bilir, çocukların büyüme sürecinde ortopedik açıdan yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Mahmut Bilir, "Serebral palsili çocuklarda kas tonusundaki bozukluklar ve kaslar arasındaki dengesizlik, zaman içerisinde eklem hareketlerinde kısıtlılığa, kas ve tendonlarda kısalmalara, kalça problemlerine ve yürüme bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle serebral palsiyi yalnızca hareket kısıtlılığı olarak değerlendirmemek gerekir. Çocuğun büyüme ve gelişme süreci düzenli olarak takip edilmelidir" dedi.

"Erken müdahale ileride oluşabilecek sorunların önüne geçebilir"

Ortopedik problemlerin erken dönemde fark edilmesinin tedavi planlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bilir, özellikle kalça eklemi ve alt ekstremitelerin düzenli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Op. Dr. Mahmut Bilir, "Her çocuğun etkilenme düzeyi ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle tedavi yaklaşımı da çocuğa özel planlanmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra ortezler, uygun egzersiz programları ve gerekli görülen durumlarda cerrahi tedaviler uygulanabilir. Buradaki temel amaç, çocuğun mevcut hareket kapasitesini korumak, mümkün olduğunca geliştirmek ve ilerleyen dönemlerde oluşabilecek deformiteleri önlemektir" şeklinde konuştu.

"Aileler yürüyüş ve hareket değişikliklerini önemsemeli"

Ailelerin çocuklarında gözlemledikleri hareket değişikliklerini ihmal etmemeleri gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mahmut Bilir, "Çocuğun yürüyüşünde belirgin değişiklik olması, bacaklarda içe veya dışa dönüklük, eklem hareketlerinde azalma, ağrı ya da hareket sırasında zorlanma gibi belirtiler mutlaka değerlendirilmelidir. Erken dönemde yapılan ortopedik değerlendirme, ileride daha ciddi sorunların ortaya çıkmasını önleme açısından önemli bir fırsat sunar" diye konuştu.

Serebral Palsi Günü'nün toplumda farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu belirten Bilir, serebral palsili çocukların gelişimlerinin farklı branşların iş birliği içerisinde takip edilmesinin, çocukların bağımsızlıklarını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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