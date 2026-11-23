Bir kadehle başlayan alkol alışkanlığı, zamanla sağlığı tüketen, psikolojiyi yıpratan ve aileleri derinden sarsan bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Karaciğer sirozu ve kanserden kalp hastalıklarına, kaygı bozukluğundan uyku problemlerine, aile içi sorunlardan trafik kazalarına kadar pek çok yıkıcı sonuca yol açabilen alkolün görünmeyen yüzü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen panelde tüm yönleriyle ele alındı. Uzmanlar, alkolün yalnızca kullanan kişiye değil, ailesine ve tüm topluma ağır bir bedel ödettiğine dikkat çekti.

OMÜ Eğitim Fakültesi, Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Samsun Yeşilay Şubesi iş birliğinde "Alkolün Üç Yüzü: Sağlık, Psikoloji ve Toplum" konulu panel düzenlendi. Alkol kullanımının sağlık, psikoloji ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin ele alındığı panelde, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Özcan, Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve panelin moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Karaciğer kanserine yol açıyor"

Panelin ilk konuşmacısı OMÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Dr. Yusuf Bünyamin Ketenci, "Alkolün mide ve bağırsak sisteminde ciddi hasarlara, karaciğerde yağlanma, siroz ve karaciğer kanserine, sinir sisteminde ise geri dönüşümsüz hasarlara yol açabildiğini görüyoruz. Kardiyovasküler sistemde yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarına neden olurken bağışıklık sistemini de baskılıyor. İster yoğun ve aralıklı tüketim olsun ister düşük miktarlarda düzenli kullanım olsun, her iki kullanım biçiminde de ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Psikolojik etkileri

OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan ve Samsun Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Uğur Kaçmaz, "Günlük hayatta karşımıza çıkan birçok psikolojik problemin arka planında alkolün önemli bir rolü bulunuyor. Alkolün başlangıçta rahatlama ve gevşeme hissi vermesi ciddi bir yanılgı. Kişinin o anki rahatlığı sonrasında çok daha ağır bir kaygı, uyku bozukluğu ve yaşam kalitesinde düşüşle geri dönüyor. Alkol, duygu düzenleme becerisini zayıflatıyor; kişi zor duygularla başa çıkmak yerine onları bastırmaya yöneliyor. Bu da bir kısır döngü oluşturuyor. Alkolün en sinsi yüzü, tedavi kapısında görünen değil; tanı almadan aşınan psikolojik sağlamlıktır" ifadelerini kullandı.

Alkolün toplumsal sonuçları

OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Filiz Koçoğlu Sağlam ise "Görünürde kişi kadehi tek başına kaldırıyor olsa da tüm faturayı toplum olarak birlikte ödüyoruz aslında. Alkolü yalnızca bireysel bir özgürlük konusu ya da sadece kişiye özgü bir sağlık sorunu olarak görmek, buzdağının sadece görünen kısmına odaklanmak olur. Aile ve çocuklar, eğitim, trafik güvenliği, şiddet ve ekonomik yük gibi pek çok alanda ciddi etkileri söz konusu. Alkol kullanan bir ebeveynin gölgesinde büyüyen çocuklarda kaygı, depresyon, düşük benlik saygısı ve eğitim hayatında çeşitli sorunlar görülebiliyor. Zarar içen kişiyle bitmiyor. Faturayı birlikte küçültebiliriz" şeklinde konuştu.

Panel, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Özcan ve moderatör Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın'ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı