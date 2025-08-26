Okul Çağındaki Çocuklar İçin Göz Sağlığı Uyarısı

Göz doktoru Op. Dr. Birtan Öztürk, okul çağındaki çocuklarda düzenli göz muayenesinin önemli olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, okul döneminde göz sağlığının öğrencilerin akademik başarısı ve genel refahı için önemli olduğunu ifade etti.

İyi görmenin okuma, yazma, tahtayı görme ve dijital cihazlarla çalışma gibi temel okul aktivitelerini doğrudan etkilediğini aktaran Öztürk, çocukların yılda en az bir kez göz muayenesi olması gerektiğinin altını çizdi.

Öztürk, göz problemlerinde erken teşhisle tedavinin daha kolay olduğunu aktararak, özellikle okul öncesi ve ilkokul döneminde göz taramalarının önemli olduğunu belirtti.

Göz problemlerinin belirtilerinin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, çocukta sık sık göz ovuşturma, baş ağrısı veya göz yorgunluğu şikayeti, okurken satır atlama, parmakla takip etme, tahtayı görememe, kitaba çok yaklaşarak okuma, gözlerde kayma veya şaşılık, ışığa hassasiyet ile aşırı göz kırpma gibi belirtiler varsa göz doktoruna başvurulması gerektiğini bildirdi.

Öztürk, doğru aydınlatma ve çalışma ortamı sağlanmasının göz sağlığını etkilediğini belirterek, uzun süre bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanımının göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabileceğini bildirdi.

Kitap veya defterle göz arasında 30-40 santimetre mesafe olması gerektiğini belirten Öztürk, çok uzun süre yakına odaklanmanın miyopinin ilerlemesine neden olabileceğini aktardı.

Öztürk, A vitamini, omega-3 içeren gıdalar tüketmenin ve bol su içmenin göz sağlığı için faydalı olduğuna dikkati çekti.

Güneşli havalarda UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını öneren Öztürk, bilgisayar kullanırken mavi ışık filtreli gözlüklerin faydalı olacağını belirtti.