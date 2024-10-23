Üye Girişi
Haberler

Obezite Cerrahisi Sonrası Deri Sarkmaları Estetik Ameliyatlarla Giderilebiliyor

Obezite Cerrahisi Sonrası Deri Sarkmaları Estetik Ameliyatlarla Giderilebiliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde her yıl yarım milyonu aşkın insanın başvurduğu bariatrik cerrahiler sonrası oluşan deri sarkmaları, estetik operasyonlarla düzeltilebiliyor. Uzmanlar, sarkmaların en çok karın, kol, bacak ve göğüs bölgelerinde görüldüğünü belirtirken, hastaların ameliyat sonrası bakımına da önem vermesi gerektiğini vurguladı.

SESSİZ bir salgın haline gelen obezite, dünyada bir milyarı aşkın insanın hayatını tehdit ederken, Türkiye'de de neredeyse her 3 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalar, obeziteye karşı her yıl yarım milyonu aşkın insanın bariatrik cerrahiye başvurduğunu gösterirken, uzmanı bu ameliyatlardan sonra oluşabilecek deri sarkmalarının estetik operasyonlarla giderilebileceğini açıkladı.

Dünya çapında her yıl yarım milyonu aşkın insanın bariatrik cerrahiye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Keskin, "Obezite ameliyatları, aşırı kilolu bireylerin kilo vermesine yardımcı olarak sağlıklarını iyileştiriyor. Ancak hızlı kilo kaybı, cildin elastikiyetini yitirmesine ve deri sarkmalarına yol açabiliyor. Cilt zamanla kilo kaybına adapte olmaya çalışsa da vücutta sarkmalar meydana gelebiliyor. Bu durum kişide hem psikolojik hem de fonksiyonel rahatsızlıklara neden olabiliyor" dedi.

'SARKMALAR EN ÇOK KARIN, KOL, BACAK VE GÖĞÜSTE ORTAYA ÇIKIYOR'

Söz konusu sorunun profesyonel estetik müdahalelerle giderilebileceğini aktaran Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Keskin, sarkmaların en çok hangi bölgelerde ortaya çıktığını şöyle sıraladı:

"En sık sarkma bölgelerinin başında karın, kollar, bacaklar ve göğüs bulunuyor. Karın bölgesinde sarkan fazla deri ve yağ dokusu karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile toparlanırken, kol ve bacaklardaki sarkmalar için de benzer başka cerrahi müdahaleler kullanılabiliyor. Bu ameliyatlar, sadece estetik bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini ve yaşam kalitelerini yükseltmelerinin önünü açıyor."

'HASTALARIN DA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR BULUNUYOR'

Prof. Dr. Mustafa Keskin, "Hastalar genellikle vücutlarında birçok farklı bölgede deri sarkmalarıyla karşılaşabiliyor. Fakat, birden fazla bölgenin aynı anda ameliyat edilmesi her zaman mümkün olmuyor. Hastanın genel sağlık durumu ve ameliyat sonrası iyileşme süreci dikkate alınarak bazı durumlarda bu işlemler, kişiye özel kademeli olarak planlansa da dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunuyor" diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Ameliyat sonrasında hastaya da bazı sorumluluklar düşüyor. İyileşme sürecinde korse kullanımı, ödemi azaltmak ve deri altında sıvı birikimini engellemek açısından önemli bir hususu oluşturuyor. Genellikle 6 hafta boyunca korse kullanımı önerilirken fiziksel aktivitelere başlama süresi de genelde 1-2 hafta civarında seyrediyor. Elbette her hasta için bu süre farklılık gösterebiliyor. Bu operasyonlar, hastaların estetik kaygılarını gidermenin de ötesinde, kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Obezite Cerrahisi Ameliyat Sağlık Yaşam Dünya

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.