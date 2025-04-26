Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Sağlıklı Alışkanlıklar Semineri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu'nda "Öğrenci Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen seminerde obezite, kanser, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar konusunda öğrenciler bilgilendirildi.

Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, 250 öğrenciye eğitim verildi.