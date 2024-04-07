Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Kalıcı Ruhsat Verildi

Geçen yıl Sağlık Bakanlığının verdiği geçici ruhsatla hasta kabulüne başlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne kalıcı ruhsatını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, son 2 yılda akademik kadrosu ve fiziki altyapısını sürekli geliştirerek Sağlık Bakanlığınca Faaliyet İzin Belgesi (kalıcı ruhsat belgesi) alarak üçüncü basamak diş hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Geçen yıl ocak ayında hasta kabulüne başlayan merkezde, 17 bin 500 hastaya 36 bin 600 tedavi uygulandı.

Merkezde, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Periodontoloji, Ortodonti ve Endodonti anabilim dallarında 3 doçent ve 9 doktor öğretim üyesiyle sağlık hizmeti sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, merkez sayesinde çevre illerdeki üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine sevk edilen komplike vakalarda önemli ölçüde azalma olduğunu aktardı.

Merkezin, Niğde'de 10 yıllık bir hizmete karşılık geldiğini belirten Uslu, 2023'te yaklaşık 11 bin hastanın şehir dışına sevkinin önüne geçerek hastalara ileri derecede uzmanlık gerektiren tedavi imkanı sunduğunu kaydetti.