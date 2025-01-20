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Niğde'nin Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat'ta Açılıyor

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400 yatak kapasiteli yeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, modern donanımı ve geniş hizmet kapasitesi ile bölge halkına sağlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor. İçerisinde yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve ameliyathaneler barındıran hastane, palyatif bakım kapasitesini de artırarak daha fazla hastaya hizmet vermeyi hedefliyor.

400 yataklı yeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi modern donanımıyla hizmete hazır

NİĞDE - Niğde'nin sağlık altyapısını güçlendirecek, modern donanımı ve geniş kapasitesiyle bölge halkına hizmet verecek olan 400 yataklı yeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat ayında kapılarını açıyor.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; yeni hastane binasında, 148 yoğun bakım yatağı, 85 poliklinik odası ve 18 ameliyathane bulunuyor. Yanık ünitesi, 749 araç kapasiteli kapalı otopark ve modern sistemlerle inşa edilmiş altyapısı bulunan hastanenin tüm hasta odalarının nitelikli olarak tasarlandığı, konfor ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çocuk Hastanesi yeni binaya taşınıyor

Yeni düzenleme çerçevesinde mevcut ek çocuk hastanesinin yeni hastane binasına taşınacağı, böylece çocuk hastalar için daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetleri tek çatı altında sunulacağının belirtildiği açıklamada, göğüs hastalıkları binasının da yeni komplekse taşınacağı ifade edildi. Tüm hizmetlerin daha verimli bir şekilde organize edileceğinin belirtildiği açıklamada; "Yeni hastane, özellikle palyatif bakım alanında da büyük bir adım atıyor. Palyatif yatak kapasitesi 7'den 25'e çıkarılarak, daha fazla hastaya destek sunulması sağlanacak. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası, modern mimarisi, gelişmiş tıbbi donanımı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla sadece Niğde'ye değil, çevre illere de sağlık hizmeti sunabilecek kapasitede. Hastane, Şubat ayında hizmete girdiğinde, Niğde'nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkacak" ifadelerine yer verildi.

Niğde'nin Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat'ta Açılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Sağlık
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