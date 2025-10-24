Haberler

Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen İki Kişinin Organları 10 Hastaya Umut Oldu

Güncelleme:
Niğde'de tedavi gören Davut Elçin ve Erhan Yalçın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailelerinden alınan onayla, organları 10 hastaya nakledildi. Başhekim, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları, 10 hastaya umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tedavi gören Davut Elçin (43) ve Erhan Yalçın'ın (36) beyin ölümü gerçekleşti.

Yaşamını yitiren Elçin ve Yalçın'ın karaciğer, kornea ve böbrekleri, ailelerinin onayıyla organ nakli bekleyen 10 hastaya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Kürşad Ramazan Zor, hayatını kaybeden Davut Elçin ve Erhan Yalçın'a rahmet diledi.

Zor, "Organ bağışı gibi büyük bir iyilik örneği gösteren ailelere başsağlığı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan organ nakli sorumlularımıza, yoğun bakım ekibimize ve emeği geçen tüm sağlık personelimize gönülden teşekkür ediyoruz. Unutulmamalıdır ki organ bağışı bir hayat armağanıdır." ifadelerini kullandı.

