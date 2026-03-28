Haberler

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'daki Nazilli Devlet Hastanesi, ceza infaz kurumu ile işbirliği içinde yangın tatbikatı düzenlendi. Yangın senaryosunun ardından hastane personeli acil müdahale gerçekleştirdi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AYDIN'daki Nazilli Devlet Hastanesi'nde tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, hastanenin 4'üncü katındaki Fizik Tedavi Servisi mahkum koğuşunda yangın çıktı. Kırmızı Kod verilerek acil durum süreci başlatıldı.

Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapılırken, yangının kontrol altına alınamaması üzerine Hastane Afet Planı (HAP) devreye alındı. Bu kapsamda Olay Yönetim Merkezi kurularak ekipler koordineli şekilde müdahalede bulundu.

Yangından etkilenen mahkum hasta ve diğer hastalar, sağlık personeli tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek triaj alanlarında değerlendirildi ve gerekli tedavileri sağlandı. Yoğun duman nedeniyle üst kat servisler de tedbir amaçlı boşaltıldı.Süreç boyunca güvenlik, teknik servis, sağlık ekipleri ve Ceza İnfaz Kurumu arasında koordinasyon sağlanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Tatbikat, Yeşil Kod ilan edilmesiyle sona erdi.Hastane Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan, bu tür tatbikatların olası acil durumlara hazırlık açısından önem taşıdığını belirterek çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

