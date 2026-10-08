Nazilli'deki Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik ve doğum eğitimi veriliyor

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin kapsamlı eğitimler veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirmelerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Görevli ebeler tarafından verilen eğitimlerde gebelikten doğum sonrasına kadar anne ve bebeğin sağlığını ilgilendiren pek çok konuda bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerde gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişimi, gebelik döneminde düzenli sağlık kontrollerinin önemi, bağışıklama ve rutin tetkikler ele alınıyor. Anne adaylarına ayrıca gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler ile günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, giyim, uyku ve dinlenme gibi konularda bilgiler aktarılıyor. Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve çözüm önerilerinin de anlatıldığı eğitimlerde, gebelikte görülebilecek tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında da anne adayları bilgilendiriliyor. Doğum sürecine ilişkin eğitimlerde ise doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri ile normal doğumun anne ve bebek açısından sağlayabileceği yararlar anlatılıyor. Eğitim programında lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrasında kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemlere de yer veriliyor. Gebe Okulu kapsamında fizyoterapist tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise anne adaylarına doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık çalışmaları öğretiliyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmek isteyen tüm anne adayları Gebe Okulu'na davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı