Üye Girişi
Haberler

Muş Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Polikliniği Hizmete Girdi

Muş Devlet Hastanesi'nde Yenidoğan Polikliniği Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Devlet Hastanesi'nde açılan yenidoğan polikliniği, son teknoloji cihazlarla donatılarak bebeklerin sağlık hizmetlerine daha güvenli bir ortamda erişimini sağlıyor. Uzman Dr. Güşta Uysal Gür, polikliniğin ayrı bir ortamda hizmet vermesinin enfeksiyon riskini azalttığını belirtti.

Muş Devlet Hastanesi'nde, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan yenidoğan polikliniği hizmet vermeye başladı.

Muş Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güşta Uysal Gür, hastanede yeni doğan çocuklar için ayrı bir poliklinik açıldığını söyledi.

Polikliniğin ayrı bir ortamda hizmet vermesinin hem aileler hem de bebekler için çok önemli olduğunu belirten Gür, "Bu sayede bebeklerin ayrı bir ortamda baş çevresi, boy ölçümleri yapılıyor. Aynı zamanda muayene de daha rahat ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor." dedi.

Bebeklerin muayenelerinden sonra aileleri sarılık, tartı, beslenme, işitme testi, kalça ultrasonu ve göz muayenesi konularında bilgilendirdiklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Ayrı bir poliklinik açılması sayesinde bebeklerimizi okul çağı çocuklarından ayrı bir ortamda muayene edip enfeksiyon riskini azaltmış oluyoruz. Yenidoğan polikliniğinde hastanemize başvuran bebeklerin ilk değerlendirme, tedavi ve yönlendirilmeleri yapılır. Yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekler ile zamanında doğan sağlıklı ve hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Sağlık
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.