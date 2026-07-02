İl Sağlık Müdürü Başaran Akça, Kavaklıdere'deki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Kavaklıdere 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Kavaklıdere 2 No'lu Çayboyu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kavaklıdere'de sunulan acil sağlık hizmetleri yerinde değerlendirilirken, istasyonların fiziki şartları, hizmet sunum süreçleri, personelin çalışma ortamı ile mevcut ihtiyaç ve talepler ele alındı.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başaran Akça, istasyonlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personelin görüş ve önerilerini de dinleyen İl Sağlık Müdürü, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerde, vatandaşlara en hızlı, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetinin sunulması amacıyla yürütülen çalışmaların önemi vurgulanırken, sahadaki ihtiyaçların düzenli olarak takip edilmesi ve sağlık çalışanlarının taleplerinin hizmet planlamasına yansıtılmasının önemine dikkat çekildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı