Meryem Ceylan'ın Hastane Deneyimi: Yakın İlgi ile İyileşti

RİZE'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayeneye tek başına gelen Meryem Ceylan (72), görevli sağlık personeli ve aile hekiminin gösterdiği yakın ilgisi sayesinde tedavi sürecinde moral buldu. Hastaneyi tekrar ziyaret edip, kendisine destek olan personele teşekkür eden Ceylan, "Buraya geldiğimde böyle bir yakın ilgi olunca ben zaten iyileştim, şifa buldum. Burada böyle bir merhamet yığını var. Allah razı olsun" dedi.

Kentte yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle RTEÜ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Meryem Ceylan, ilerleyen yaşı nedeniyle tedavi sürecindeki hastanedeki işlemlerde zorlandı. Durumu fark eden Dr. Mehmet İrşad Kuraç'ın talebi üzerine, hastane personeli harekete geçerek, Ceylan'ın işlemleriyle yakından ilgilenildi. Hastanedeki tüm işlemleri sırasında destek gören Ceylan, daha sonra sağlık görevlilerince çağrılan taksiyle evine uğurlandı. Gördüğü ilgi nedeniyle memnun kalarak, hastaneyi tekrar ziyaret eden Ceylan, kendisine destek olan tüm personele teşekkür etti.

'YAKIN İLGİ OLUNCA BEN ZATEN İYİLEŞTİM'

Yaşadıklarını anlatan Meryem Ceylan, "Buraya geldiğimde böyle bir yakın ilgi olunca ben zaten iyileştim, şifa buldum. İlaç içmeden iyileştim. Epeyce oturdum burada. Akşamüstü eve gidecekken, bu merhametli doktorum cebime para koydu. 'Bununla taksiye bineceksin' dedi. 'Ben fakir değilim' dedim. 'Olmaz, bununla gideceksin' dedi. Burada böyle bir merhamet yığını var. Allah razı olsun. Arabaya binecekken kendi kendime 'ben bugün öldüm de cennete mi düştüm?' dedim. Doktorlarım da melek gibiydi. Kendime geldiğimde bu sözün ağzımdan çıktığını fark ettim. Bu doktor artık benim beşinci torunum oldu" dedi.

'SOSYAL DESTEK, TEYZEYİ DAHA İYİ HİSSETTİRDİ'

Aile Hekimi Dr. Mehmet İrşad Kuraç da, "Teyzemiz geldiğinde çeşitli rahatsızlıklarını anlattı. Ancak biz, medikal tedaviden önce sosyal yönden destek olmanın önemine inanıyoruz. Hastanemizin ilgili personelleri teyzeye destek olunca, iyileşme sürecindeki en önemli gelişmelerden biri de bu oldu. İlaçları elbette kullanıyoruz, ancak teyzemizin bize böyle moralli bir şekilde geri dönüş yapması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.

'GÜLER YÜZ İYİLEŞTİRİR'

Hastanede Meryem Ceylan'a refakat eden hasta karşılama görevlisi Mine Yılmaz ise "Hastanemize gelen hastaları güler yüzle karşılayıp işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Onları yine güler yüzle uğurlamaya çalışıyoruz. Hastamızı doktorumuz bize getirip yardımcı olmamızı istedi. 'Güler yüz iyileştirir' sözüne gerçekten inanıyorum. Öyle de oldu. Yardım edildiği için hasta olumlu yönde etkilendi. Biz de bundan çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.