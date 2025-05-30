MS Hastalığında Erken Teşhis ve Tedavi Hayat Kalitesini Artırıyor

MS Hastalığında Erken Teşhis ve Tedavi Hayat Kalitesini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, MS hastalığının erken teşhisinin ve tedavisinin, hastaların yaşam kalitesini koruduğunu belirtti. MS'in her bireyde farklı seyrettiğini vurgulayan Kamışlı, hastalığın erken tanısıyla yaşamın daha aktif ve üretken hale getirilebileceğini açıkladı.

- MS hastalığında erken teşhis hayat kalitesini arttırıyor

Nöroloji Uzmanı Prof Dr. Özden Kamışlı:

-"Tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil"

BURSA - MS (Multiple Skeleroz) hastalığının her bireyde farklı bir şekilde gelişebileceğinin altını çizen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, tedaviye erken aşamalarda başlandığı takdirde hastaların günlük hayatta yaşam kalitelerini koruyacağını belirtti.

Bursa Şehir Hastanesinde görevli Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. MS'in, bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırmasıyla gelişen kronik bir hastalık olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Kamışlı, "Dünyada yaklaşık 2.8 milyon MS hastası olduğu bilinmektedir. MS genellikle 20-40 yaş arası gençleri etkilemektedir. Bununla birlikte çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda görünme sıklığı erkeklere göre bir buçuk kat daha fazladır" dedi.

MS hastalarının çeşitli şikayetlerle hekimlere başvurduğunu vurgulayan Kamışlı, "Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS ataklarla seyredebilir ve genellikle en sık görülen formu budur. Birdenbire bir şikayet ortaya çıkar ve zamanla azalır veya kaybolur. Bir de progresif dediğimiz ilerleyici formu vardır. Bu ilerleyici formda hastalık yavaş yavaş ilerlemektedir. MS her hastada farklı seyreder. Bu nedenle tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Tedavide gelişme kaydedildi

Hastalığın tanısını ne kadar erken konulursa ve tedaviye ne erken başlanırsa; hastaların günlük hayatta aktif ve üretken bir şekilde devam etmelerinin o kadar kolaylaştığına dikkat çeken Kamışlı, "Günümüzde MS'le ilgili çok fazla gelişme oldu ve tedavi seçenekleri arttı. MS merkezlerinde bu tedavi seçeneklerine ulaşmaları mümkün. Hastalarımız için doğru tanı, düzenli takip ve uygun tedavi oldukça önem teşkil etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyormuş

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.