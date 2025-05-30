MS Hastalığında Erken Teşhis ve Tedavi Hayat Kalitesini Artırıyor

- MS hastalığında erken teşhis hayat kalitesini arttırıyor

Nöroloji Uzmanı Prof Dr. Özden Kamışlı:

-"Tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil"

BURSA - MS (Multiple Skeleroz) hastalığının her bireyde farklı bir şekilde gelişebileceğinin altını çizen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, tedaviye erken aşamalarda başlandığı takdirde hastaların günlük hayatta yaşam kalitelerini koruyacağını belirtti.

Bursa Şehir Hastanesinde görevli Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, 30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. MS'in, bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırmasıyla gelişen kronik bir hastalık olduğunun bilgisini veren Prof. Dr. Kamışlı, "Dünyada yaklaşık 2.8 milyon MS hastası olduğu bilinmektedir. MS genellikle 20-40 yaş arası gençleri etkilemektedir. Bununla birlikte çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda görünme sıklığı erkeklere göre bir buçuk kat daha fazladır" dedi.

MS hastalarının çeşitli şikayetlerle hekimlere başvurduğunu vurgulayan Kamışlı, "Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS ataklarla seyredebilir ve genellikle en sık görülen formu budur. Birdenbire bir şikayet ortaya çıkar ve zamanla azalır veya kaybolur. Bir de progresif dediğimiz ilerleyici formu vardır. Bu ilerleyici formda hastalık yavaş yavaş ilerlemektedir. MS her hastada farklı seyreder. Bu nedenle tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Tedavide gelişme kaydedildi

Hastalığın tanısını ne kadar erken konulursa ve tedaviye ne erken başlanırsa; hastaların günlük hayatta aktif ve üretken bir şekilde devam etmelerinin o kadar kolaylaştığına dikkat çeken Kamışlı, "Günümüzde MS'le ilgili çok fazla gelişme oldu ve tedavi seçenekleri arttı. MS merkezlerinde bu tedavi seçeneklerine ulaşmaları mümkün. Hastalarımız için doğru tanı, düzenli takip ve uygun tedavi oldukça önem teşkil etmektedir" diye konuştu.