Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı

Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı
Güncelleme:
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da yedikleri midye ve kumpir sonrası hayatını kaybeden Böcek ailesinin anne ve iki çocuğunun ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, 3 kişinin de midesinde kanamalara rastlandığı, onun dıında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

  • Midye ve kumpir yedikten sonra Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir ile Masal hayatını kaybetti.
  • Ön otopsi raporunda anne ve çocukların mide ve bağırsaklarında belirgin patolojik bulgu olmadığı, midede kanama ve hiperemi dışında ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği belirtildi.
  • Mide ve bağırsak içerikleri laboratuvar analizi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderildi ve ölüm sebepleri analiz sonrası belirlenecek.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'de yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YEDİKLERİ MİDYE VE KUMPİR SONLARI OLDU

Anne Çiğdem Böcek ve çocuklar Kadir ile Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. baba Servet Böcek ise entübe edildi. Ardından anne ve çocukları otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aileleri tarafından teslim alınan cenazeler yarın öğlen namazına müteakip Afyon'un Bolvadin ilçesinde defnedilecek.

ÖN OTOPSİ RAPORLARI TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

"MİDEDE KANAMA DIŞINDA BELİRGİN PATOLOJİK BULGU YOK"

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Mis gibi Almanya dururken ne işiniz var amk lağım farelerinin ülkesinde.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Bu ülke ve insanları çok değerlidir sanki Almanya cennet onlarda bizim insanımızı yakmadımı Allah rahmet eylesin mukadderatları öyleymiş

yanıt2
yanıt2
