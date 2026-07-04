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Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor

Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor
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Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor. Pazar günü 09.00-13.00 saatlerinde KBB uzmanı Dr. Oğulcan Önder hizmet verecek.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pazar günü 09.00 13.00 saatlerinde uzman hekim tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, KBB uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder, vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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