Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek

Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla Midyat Devlet Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti uygulanacak.

Midyat Devlet Hastanesi'nde cumartesi günleri 09.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek hizmet kapsamında farklı branşlarda uzman hekimler hasta kabulü yapacak. Hastanede mesai dışı poliklinik hizmeti verecek doktorlar, Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Baydar, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder ve Ortopedi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Ertan olacak.

Muayene olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen saatlerde hastaneye başvurabilecek. Randevuların ise ALO 182 hattı ve MHRS sistemi üzerinden alınabileceği bildirildi. - MARDİN

