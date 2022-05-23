MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti - Haberler

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MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Akif Özdemir - Sağlık
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MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı; Elif Su hayatını kaybetti

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ADANA'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 4'üncü evreye ulaşan Elif Su', doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Sağlık

Sağlık, Haberler

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