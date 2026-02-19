MHP'nin Sağlıkta ve Eczacılıkta Önerileri Uygulamaya Alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Sağlıkta ve eczacılık konusunda MHP olarak paylaştığımız 'Planlı Eğitim Stratejisi' ve 'İstihdam Odaklı Yaklaşım' uygulaması çerçevesindeki önerimizin hayata geçirilmiş olmasını, ülkemiz adına hayırlı bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, MHP'nin sağlıkta 'Planlı Eğitim Stratejisi' ve 'İstihdam Odaklı Eğitim' yaklaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yurdakul, "Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gerçekleştirilen ve 8 Kasım 2025 tarihinde sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşılan Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı Raporu'nda yer alan stratejik önerilerden biri daha, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından resmen uygulamaya alınmıştır. Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı, 6 aylık yoğun bir çalışmanın ve istişare toplantılarının ardından, aralarında rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, sağlık çalışanları, eczacılar, ekonomistler, bürokratlar, sosyal güvenlik uzmanları ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 160 uzman katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında oluşturulan 13 tematik masada, halk sağlığından sağlık ekonomisine ve teknolojik yeniliklere, tıp ve eczacılık eğitiminden, özlük haklarına kadar tüm sistem bütüncül bir bakışla ele alınmıştır" dedi. Çalıştay kapsamında ihtiyaç fazlası açılan eczacılık fakültelerinin mezun-istihdam dengesini bozduğu ve sektörde ciddi bir istihdam krizine yol açtığı tespitini kamuoyuna sunduklarını anımsatan Yurdakul, "Dikkat çektiğimiz bu husus, bugün devletimizin ilgili kurumları nezdinde karşılık bulmuştur. 8 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz çalıştay sonuç raporunda sağlıkta ve eczacılık konusunda MHP olarak paylaştığımız 'Planlı Eğitim Stratejisi' ve 'istihdam Odaklı Yaklaşım' uygulaması çerçevesinde bir çözüm planı olarak sunduğumuz 'Eczacılık kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi' önerimizin, YÖK'ün kararıyla hayata geçirilmiş olmasını, ülkemiz adına hayırlı bir adım olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı