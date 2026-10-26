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Mengücek Gazi EAH'te Hasta Hakları Günü'nde ziyaret ve broşür dağıtımı yapıldı

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Mengücek Gazi EAH'te Hasta Hakları Günü'nde ziyaret ve broşür dağıtımı yapıldı
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Mengücek Gazi EAH'te 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta ziyaretleri yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve yönetim, yataklı servis, poliklinik ve acil servisteki hastalara geçmiş olsun diledi; Hasta Hakları Birimi broşür dağıttı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta ziyaretleri gerçekleştirilerek hasta hakları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve hastane yönetimi tarafından yataklı servisler, poliklinikler ve acil serviste tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ziyaretlerde, hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirici broşürler dağıtılarak hasta haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hastane yönetiminin, hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini esas alan, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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