MEAH'ta 'Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası' kutlandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte laboratuvar personeli 'Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası' kutlandı.

Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası kapsamında gerçekleştirilen programa, hastane yönetimi ve çok sayıda laboratuvar personeli katıldı. Etkinlikte, hastalıkların teşhisinden tedavi planlamasına kadar her aşamada büyük bir titizlikle çalışan laboratuvar ekibinin, modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı. Hastane yönetimi, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada; gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle analizlerini gerçekleştiren çalışanlara teşekkürlerini iletti. Laboratuvar sonuçlarının doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasının, sağlık hizmetinin kalitesini doğrudan artırdığı ve hayat kurtarıcı bir rol oynadığı ifade edildi. Samimi bir atmosferde geçen kutlama programı, hafta onuruna düzenlenen pasta kesimi ile devam etti. Yoğun çalışma temposu içerisinde bir mola veren çalışanlar, bu anlamlı günde bir araya gelerek moral depoladı. - MUĞLA

