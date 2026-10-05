Haberler

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yenidoğan yoğun bakım kapasitesini 20 yatağa çıkaracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi yenidoğan yoğun bakım kapasitesini 20 yatağa çıkaracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanenin 2010'da Bebek Dostu Hastane unvanını aldığını ve yenidoğan yoğun bakım kapasitesini 20 yatağa çıkaracaklarını açıkladı. Topçu, ilk 6 ayda tek başına emzirmenin yeterli olduğunu vurguladı.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanenin 2010 yılında "Bebek Dostu Hastane" unvanını aldığını belirterek, "Anne sütü çok değerli. Özellikle ilk 6 ayda tek başına emzirmek çocuklara yeterli oluyor" dedi. Topçu, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinin kapasitesini 20 yatağa çıkaracaklarını açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında "Anneyi bilgilendir, destekle ve emzirmeyi koru" konulu panel düzenlendi.

MCBÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Doç. Dr. Sema Tanrıverdi yaptı. Panelde anne sütünün önemi, emzirmenin anne ve bebek açısından faydaları, emzirme teknikleri, anne sütünün sağılması ve saklanması ile sütü artırma yöntemleri ele alındı.

Panelin açılışında konuşan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, anne sütünün özellikle ilk 6 ayda bebekler için yeterli olduğunu vurguladı.

"2010 yılında 'Bebek Dostu Hastane' unvanını aldık"

Hastanenin emzirme ve anne sütü konusunda öncü çalışmalara imza attığını belirten Topçu, "Emzirme dostu konsepti yaygınlaşmadan önce bizler 2010 yılında Hafsa Sultan Hastanesi olarak Gebe Okulunu açmıştık ve 'Bebek Dostu Hastane' unvanını aldık. Anne sütü çok değerli. Özellikle ilk 6 ayda ve tek başına emzirmek çocuklara yeterli oluyor" dedi.

Yenidoğan ekibine de teşekkür eden Topçu, sağlık çalışanlarının yenidoğan bakımında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Yenidoğan yoğun bakım kapasitesi artırılacak

Hastanenin yenidoğan alanındaki kapasitesini artıracaklarını ifade eden Topçu, "Her türlü ekipman ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Şimdi Yenidoğan büyüdükçe çok yakın zamanda Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizi 20'ye çıkaracağız. Cihazlar anlamında zaten çok üst düzey bir ekipmana sahibiz" diye konuştu.

Panelde Doç. Dr. Sema Tanrıverdi "Anne sütü ve emzirmenin önemi", Uzman Hemşire Meral Tutav "Emzirme ve anne sütünün anne için faydaları", Uzman Ebe Özgen Erdenilgen "Emzirme teknikleri ve pozisyonları", Ebe Yadigar Sak Kaya "Anne sütünün sağılması ve saklanması", Uzman Hemşire Buğse Eser ise "Anne sütünü arttırma yolları" başlıklarında sunum yaptı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül

2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

Defne Samyeli’nin kızı, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi